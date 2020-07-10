Чому Тимошенко поїхала на округ агітувати за Ляшка

Юлія Володимирівна знайшла для себе безпрограшну ситуацію

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Тут появились уже всякие конспирологические теории, почему Юля поехала с Ляшко на округ. Мол, что же он ей такое пообещал?

Люди, все намного проще.

Первое. Юля любит выборы и политический движ. Для неё это кайф! Она как истинный политик от этого получает удовольствие.

Второе. Ляшко не нужны на том округе никакие VIP-агитаторы. Он там побеждает безальтернативно.

Таким образом ЮВТ будет причастна к истории успеха, плюс — у неё в Раде будет сильный, харизматичный соратник.

Так что эта история для ЮВТ беспроигрышная.