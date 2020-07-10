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    Думки вголос

    Чому Тимошенко поїхала на округ агітувати за Ляшка

    • Олена Яхно

      Журналіст

    • Розсилка
    Юлія Тимошенко та Олег Ляшко 10 липня відвідали Чернігівську область - Чому Тимошенко поїхала на округ агітувати за Ляшка
    Юлія Тимошенко та Олег Ляшко 10 липня відвідали Чернігівську область

    Юлія Володимирівна знайшла для себе безпрограшну ситуацію

    Мовою оригіналу

    Тут появились уже всякие конспирологические теории, почему Юля поехала с Ляшко на округ. Мол, что же он ей такое пообещал?

    Люди, все намного проще.

    Первое. Юля любит выборы и политический движ. Для неё это кайф! Она как истинный политик от этого получает удовольствие.

    Второе. Ляшко не нужны на том округе никакие VIP-агитаторы. Он там побеждает безальтернативно.

    Таким образом ЮВТ будет причастна к истории успеха, плюс — у неё в Раде будет сильный, харизматичный соратник.

    Так что эта история для ЮВТ беспроигрышная.

    Джерело: блог Олени Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Юлія Тимошенко Олег Ляшко вибори Чернігівщина
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