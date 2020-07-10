Вибори-2020. На Донбасі «Слуги» можуть розраховувати хіба на половину того, що взяли в 2019 році?



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Виборці на Донбасі традиційно надають перевагу партіям, котрі виступають із проросійськими гаслами

Керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов озвучив прогноз результатів місцевих виборів

Виборці на Донбасі традиційно надають перевагу партіям, котрі виступають із проросійськими гаслами. Про це сказав зазначає керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу Сергій Стуканов у матеріалі «Главкому» Місцеві вибори-2020. Погляд з Києва, Харкова, Львова та Донбасу.

«Певним показовим винятком був 2019 рік, коли на парламентських виборах президентська партія «Слуга народу» спромоглася здобути 25-30%, і лише незначним чином поступилася «Опозиційній платформі – За життя». Втім, відсутність обіцяного досягнення миру на Донбасі, а також збереження в загальних рисах мовно-культурної політики центральної влади спричинили відтік голосів «Слуги народу» саме до «Опозиційної платформи». Варто розуміти, що «Слуги» фактично згаяли рік, не здійснивши жодних спроб закріпитися в регіоні й побудувати міцні осередки (хоча восени до них вишикувалися у чергу охочі представляти силу президента у регіоні). Сьогодні ця черга порідшала», – зазначив Стуканов.

На думку Стуканова, президентська сила обиратиме своїх представників безпосередньо напередодні виборів, знову ж таки роблячи головну ставку на харизму Володимира Зеленського. За його словами, що ця ставка вдруге не зіграє так потужно.

«Також в окремих містах на Донбасі зможуть зіграти місцеві проєкти, створені довкола популярних та визнаних чиновників. Так, у Маріуполі наразі найбільший рейтинг має Блок міського голови Вадима Бойченка. А ось партії з так званого національно-демократичного спектру, скоріше за все, з тріском проваляться. Наразі їхній рейтинг балансує на межі статистичної похибки», – підкреслив Стуканов.

Нагадаємо, до Верховної Ради внесли проєкт постанови №3809 про дату проведення місцевих виборів. Їх пропонується призначити на 25 жовтня 2020 року.

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