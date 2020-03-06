Вибори в Ізраїлі: Нетаньягу знову бракує голосів для формування уряду



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Після парламентських виборів в Ізраїлі право-релігійний блок на чолі з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу отримує 58 мандатів

Офіційні результати виборів Центрвиборчком оприлюднить 10 березня

Після парламентських виборів в Ізраїлі право-релігійний блок на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу отримує 58 мандатів. Для формування уряду необхідний 61 голос. Таким чином, Нетаньягу бракує трьох мандатів. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Партію Нетаньягу «Лікуд» в Кнесеті представлятимуть 36 депутатів. У політичного суперника прем’єра, лідера партії «Кахоль Лаван» (“Біло-сині”) Бені Ганца — 33 крісла в парламенті.

Офіційні результати виборів Центрвиборчком оприлюднить 10 березня.

Не пізніш як 17 березня президент Ізраїлю Реувен Рівлін оголосить, кому з кандидатів доручить формування уряду. Для створення коаліції відводиться 28 днів. Кандидат може попросити на це додаткові два тижні.

Раніше повідомлялося, що партія «Лікуд» прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу лідирує на парламентських виборах в Ізраїлі.

Нагадаємо, це вже треті парламентські вибори у країні за рік. Нетаньягу не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні минулого року. Його опонент Бені Ганц також не зміг сформувати урядову коаліцію. Експерти побоюються, що патова ситуація виникне і після нових виборів.