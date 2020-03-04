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    У світі

    Мільярдер Блумберг вийшов з президентських перегонів у США

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    <span>Майкл Блумберг оголосив, що виходить з боротьби за крісло президента США, та висловив свою підтримку колишньому віцепрезиденту Джо Байдену</span> - Мільярдер Блумберг вийшов з президентських перегонів у США
    Майкл Блумберг оголосив, що виходить з боротьби за крісло президента США, та висловив свою підтримку колишньому віцепрезиденту Джо Байдену
    Скріншот з відео CNN

    Рішення ухвалене після провальних результатів у «супервівторок» – голосування у 14 штатах та на одній американській території, за підсумками якого мільярдер переміг лише на Американському Самоа

    Мільярдер, медіамагнат і колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг оголосив, що виходить із боротьби за крісло президента США. Як повідомляє CNN, про це він заявив у середу в листі до своїх прихильників.

    «Три місяці тому я вступив у президентські перегони, щоб перемогти Дональда Трампа. Сьогодні я залишаю перегони з тієї ж причини: щоб перемогти Дональда Трампа, тому що для мене стало ясно, що моє перебування у них ускладнить досягнення цієї мети», – заявив Майкл Блумберг.

    Блумберг залишає виборчу кампанію після провальних результатів у «супервівторок» – голосування у 14 штатах та на одній американській території, за підсумками якого мільярдер переміг тільки на Американському Самоа.

    Майкл Блумберг лише в листопаді оголосив про намір брати участь у виборах, тому вирішив пропустити праймеріз у перших чотирьох шатах та зосередився на зборі делегатів у 14 штатах «супервівторка».

    З листопада він вклав у рекламу у цих штатах понад пів мільярда доларів. Блумберг – один з найбагатших людей світу, зі статками $55,5 млрд він посідає дев'яту сходинку в рейтингу Forbes.

    Нагадаємо, у так званий «супервівторок» колишній віцепрезидент США Джо Байден переміг у десяти штатах на праймеріз Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс виграв у найбільшому – Каліфорнії.

    Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що РФ має намір підтримати на виборах президента Сполучених Штатів сенатора від штату Вермонт Берні Сандерса, готуючи кампанію зі втручання в американські вибори у 2020 році.

    Як повідомлялося, Сандерс випередив інших кандидатів у президенти США від демократів.

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