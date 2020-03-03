Вибори в Ізраїлі: партія Нетаньягу знову перемагає



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Остаточні підсумки виборів в Кнесет 23-го скликання будуть опубліковані до кінця тижня

В Ізраїлі опублікували попередні результати парламентських виборів

Партія «Лікуд» прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу лідирує на парламентських виборах в Ізраїлі. За партію прем’єра проголосували 28,52% виборців, свідчать дані підрахунку 44,12% голосів. Результати опубліковані на сайті Центральної виборчої комісії країни.

За першими даними ЦВК, за основного суперника «Лікуд», лівоцентристський блок партій «Кахоль-Лаван», який очолює колишній начальник Генштабу Бені Ганц, віддали голоси 24,66% виборців. На третьому місці з 15,26% голосів – Об’єднаний список, який включає в себе чотири партії.

Для самостійного формування уряду партії Нетаньягу потрібне 61 місце в 120-місному Кнесеті.

У ЦВК Ізраїлю повідомили, що явка виборців на цих виборах становить 71%.

Остаточні підсумки виборів в Кнесет 23-го скликання будуть опубліковані до кінця тижня.

Раніше дані екзитполів також вказували, що партія Нетаньягу лідирує на виборах в Ізраїлі.

70-річний Нетаньягу, який прагне піти на рекордний п’ятий термін на посаді, за два тижні постане перед судом. Він відповідатиме на звинувачення у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою.

Нагадаємо, це вже треті парламентські вибори у країні за рік. Нетаньягу не зміг сформувати уряд після двох виборів у квітні та вересні минулого року. Його опонент Бені Ганц також не зміг сформувати урядову коаліцію. Експерти побоюються, що патова ситуація виникне і після нових виборів.