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    Вибори в Європарламент: НАТО допомагає ЄС боротися з кібератаками

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    За словами Столтенберга, напередодні виборів до Європарламенту експерти НАТО обговорили з представниками ЄС заходи захисту від кіберзагроз під час голосування - Вибори в Європарламент: НАТО допомагає ЄС боротися з кібератаками
    За словами Столтенберга, напередодні виборів до Європарламенту експерти НАТО обговорили з представниками ЄС заходи захисту від кіберзагроз під час голосування

    Столтенберг звинуватив РФ у втручанні в демократичні процеси

    Глава НАТО Йенс Столтенберг заявив, що альянс допомагає Європейському союзу (ЄС) боротися з кібератаками під час виборів до Європейського парламенту. Про це повідомляє Welt am Sonntag.

    За словами Столтенберга, напередодні виборів до Європарламенту експерти НАТО обговорили з представниками ЄС відповідні заходи захисту від кіберзагроз під час голосування.

    «Експертна група НАТО декілька тижнів тому зустрілась із спеціалістами ЄС, щоб обговорити конкретні заходи з протидії кіберзагрозам та дезінформації напередодні виборів до Європарламенту», - розповів він.

    Столтенберг зазначив, що НАТО та ЄС в режимі реального часу здійснюють обмін інформацією про шкідливі програми та кібератаки. Він додав, що альянсу вдалося не допустити поширення присутності в інтернеті терористичної організації «Ісламська держава».

    Крім того, глава НАТО заявив, що Російська Федерація «цілеспрямовано втручається в життя демократичних країн, поширюючи неправдиву інформацію та здійснюючи кібератаки».

    «Це, перш за все, відбувається під час виборів», - підкреслив Столтенберг.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у країнах Європейського союзу розпочалися вибори в Європейський парламент. У четвер, 23 травня, вибори розпочалися у Британії та Нідерландах. В п'ятницю голосування пройшло для мешканців Ірландії та Чехії, а 25 травня - в Латвії, Мальті та в Словаччині. В інших країнах Євросоюзу вибори проходять сьогодні.

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