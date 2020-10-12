Вибори в Киргизстані: ЄС готовий допомогли з проведенням повторних виборів



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Боррель розраховує, що у Жеенбекова мається достатня кількість сил і механізмів для врегулювання ситуації

Брюссель також сподівається, що ситуація в країні стабілізується мирним шляхом

Європейський союз готовий допомогти Киргизії з проведенням повторних виборів до парламенту. Про це йдеться у листі Верховного комісара ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, передає пресслужба президента Киргизії Сооронбая Жеенбекова.

Повідомляється, що ЄС визнає чинного президента єдиним легітимним інститутом влади в країні. Боррель розраховує, що у Жеенбекова мається достатня кількість сил і механізмів для врегулювання ситуації.

«Крім того, ЄС висловив готовність розглянути можливість надання допомоги, в тому числі у проведенні повторних парламентських виборів в Киргизії. Раніше, у зв'язку з пандемією, також було надано допомогу Киргизії з боку ЄС», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент Киргизстану знайшовся і відправив у відставку уряд.

Також напередодні було поширено заяву, в якій президент Киргизстану заявив про готовність піти у відставку.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов'язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем'єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.