Вибух на Грушевського у День Незалежності та ще ряд злочинів: суд заарештував підозрюваного



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Чоловік півтора року переховувався від слідства

Суд узяв під варту підозрюваного у низці тяжких резонансних злочинів, серед яких підрив ручної гранати та хуліганських дій, що полягали в оскверненні могильного комплексу «Цадика Нахмана», який переховувався від слідства півтора року. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

«У четвер, 23 січня 2020 року, за клопотанням Офісу Генерального прокурора обрано безальтернативний запобіжний захід — тримання під вартою підозрюваному у скоєнні низки тяжких і особливо тяжких резонансних злочинів, який 18 місяців переховувався від слідства. Завдяки активізації розслідувань цих злочинів з боку Офісу Генерального прокурора і координації дій правоохоронців напередодні його було затримано», — йдеться у повідомленні.

Так, за даними слідчих, вказана особа підозрюється у причетності до підриву ручної гранати та хуліганських дій, що полягали в оскверненні могильного комплексу «Цадика Нахмана» у 2016 році, підриву гранати РГД-5 на території Черкаського відділку поліції у 2017, підриву пам’ятника Угорському народу на Веревецькому перевалі (межа Львівської та Закарпатської областей), що мало місце у 2017 році.

«Також йому інкримінують розпалювання національної ворожнечі та ненависті, що мали місце в урочищі Гута Пенятська в Бродівському районі Львівської області і на території заповідника „Биківнянські могили», а також спаплюження іудейської релігійної святині — синагоги «Цорі Гільод» у Львові у 2017 році; вчинення хуліганських дій біля посольств США та Литви; закінчений замах на вбивство, вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб із застосуванням невідомого вибухового пристрою у м. Києві під час святкування Дня Незалежності у 2017 році. Окрім того, слідство вважає його причетним до розфарбовування пам’ятника воїнам АТО, застосування вибухового пристрою біля пам’ятника воїнам АТО у 2017 році, підриву ручної гранати біля входу приймальні політичної партії «Національний корпус» у 2017 році», — зазначається в повідомленні.

Окрім того, наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та скерування обвинувального акту до суду.

«Щодо інших двох учасників скоєння зазначених злочинів триває розгляд обвинувального акту в суді», — йдеться в повідомленні.