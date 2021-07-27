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    Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти

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    Вибухову хмару у Леверкузені&nbsp;було видно за кілька кілометрів - Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти
    Вибухову хмару у Леверкузені було видно за кілька кілометрів
    Фото: DPA, Tim Oelbermann, Bild

    Вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві

    У результаті потужного вибуху у німецькому місті Леверкузен на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити. Про це йдеться у заяві компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.

    Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.

    «В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них – серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п'ятьох співробітників поки не встановлено», – йдеться в повідомленні.

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    Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти
    Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти
    Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти
    Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти
    Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти

    Зазначимо, за початковою інформацією, вибух стався на заводі концерну Bayer, але ці дані не підтвердилися. Зазначають, що вибух стався близько 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом).

    На даний час перекрито автомагістраль A1, закрита на розв'язці Леверкузен - Кельн-Північ, а також автомагістраль A59.

    Поліція випустила попередження про надзвичайну ситуацію та закликає місцевих жителів не виходити з будинків і закрити вікна і двері.

    До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

    Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

    Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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    Теги: пожежа вибух Німеччина завод рятувальники поліція
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    Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти