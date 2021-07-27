Вибух у Німеччині: двоє поранених, п’ятеро зникли безвісти

Вибухову хмару у Леверкузені було видно за кілька кілометрів

Вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві

У результаті потужного вибуху у німецькому місті Леверкузен на хімічному промисловому майданчику постраждали дві особи. Місцезнаходження ще п'ятьох не можуть встановити. Про це йдеться у заяві компанії Currenta, якій належить аварійна промзона Chempark.

Повідомляється, що вибух стався на сміттєспалювальному підприємстві в районі Бюрріг. На місці працюють рятувальники, сирени вже сповістили населення про небезпеку.

«В результаті події постраждали кілька співробітників, принаймні двоє з них – серйозно. В даний час вони госпіталізовані. Місцезнаходження п'ятьох співробітників поки не встановлено», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, за початковою інформацією, вибух стався на заводі концерну Bayer, але ці дані не підтвердилися. Зазначають, що вибух стався близько 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом).

На даний час перекрито автомагістраль A1, закрита на розв'язці Леверкузен - Кельн-Північ, а також автомагістраль A59.

Поліція випустила попередження про надзвичайну ситуацію та закликає місцевих жителів не виходити з будинків і закрити вікна і двері.

До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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