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    У Німеччині на хімзаводі пролунав потужний вибух

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    У німецькому Леверкузені вибух стався на заводі зі спалювання небезпечних відходів - У Німеччині на хімзаводі пролунав потужний вибух
    У німецькому Леверкузені вибух стався на заводі зі спалювання небезпечних відходів
    Фото: Die Welt

    Влада попросила місцевих мешканців зачинити вікна і двері

    На заході Німеччини у Леверкузені зафіксували потужний вибух. Він стався на території хіміко-фармацевтичного заводу Bayer, вибухову хмару було видно за кілька кілометрів. Про це повідомляє німецька преса, зокрема видання Rheinische Post.

    Фото: Die Welt
    Фото: Die Welt

    Зазначають, що вибух стався близько 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом). Причину наразі не встановлено, провадять розслідування події.

    За даними Focus Online, вибух стався на одному з об'єктів німецької хіміко-фармацевтичної компанії Bayer. Зокрема, постраждав завод зі спалювання сміття на території комплексу.

    На даний час перекрито автомагістраль A1, закрита на розв'язці Леверкузен - Кельн-Північ, а також автомагістраль A59.

    На місці працюють пожежники, зокрема й пожежна авіація. Пожежні команди з інших районів прямують до місця вибуху.

    Поліція випустила попередження про надзвичайну ситуацію та закликає місцевих жителів не виходити з будинків і закрити вікна і двері.

    До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

    Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

    Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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    Теги: вибух Німеччина сміття завод
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    У Німеччині на хімзаводі пролунав потужний вибух