У Німеччині на хімзаводі пролунав потужний вибух

У німецькому Леверкузені в

У німецькому Леверкузені в ибух стався на заводі зі спалювання небезпечних відходів

У німецькому Леверкузені в ибух стався на заводі зі спалювання небезпечних відходів

Влада попросила місцевих мешканців зачинити вікна і двері

На заході Німеччини у Леверкузені зафіксували потужний вибух. Він стався на території хіміко-фармацевтичного заводу Bayer, вибухову хмару було видно за кілька кілометрів. Про це повідомляє німецька преса, зокрема видання Rheinische Post.

Фото: Die Welt

Зазначають, що вибух стався близько 09:30 за місцевим часом (10:30 за Києвом). Причину наразі не встановлено, провадять розслідування події.

Fliegt in Leverkusen erst Mal die Verbrennungsanlage in die Luft.... Explosion hat man wohl bis nach Köln gehört pic.twitter.com/4Z4O2TuoGU — Der Kai (@Kai3k) July 27, 2021

За даними Focus Online, вибух стався на одному з об'єктів німецької хіміко-фармацевтичної компанії Bayer. Зокрема, постраждав завод зі спалювання сміття на території комплексу.

На даний час перекрито автомагістраль A1, закрита на розв'язці Леверкузен - Кельн-Північ, а також автомагістраль A59.

На місці працюють пожежники, зокрема й пожежна авіація. Пожежні команди з інших районів прямують до місця вибуху.

Поліція випустила попередження про надзвичайну ситуацію та закликає місцевих жителів не виходити з будинків і закрити вікна і двері.

До слова, у межах Києва розташовані близько двох десятків хімічно небезпечних об'єктів. Люди, які мешкають поруч, перебувають у зоні потенційного ризику.

Нагадаємо, 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталась позаштатна ситуація – розгерметизація трубопроводу у цеху виробництва азотної кислоти. Місцеві жителі встигли відзняти відео і фото аварії. А головне – яскравої жовтої хмари, яка нависла над містом.

Ввечері 20 липня рятувальники повідомили, що витік кислоти зупинено. Інспектори Держекоінспекції провели заміри шкідливих домішок у повітрі та досліджують грунт біля підприємства.

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