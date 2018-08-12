Вибух у харківській дев'ятиповерхівці: у ДСНС розповіли подробиці



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Рятувальники біля будинку, де стався вибух

Внаслідок пожежі у квартирі вибито вхідні двері, вікна, балконна рама, пошкоджено зовнішню бетонну плиту балкону та двері під’їзду

Різкий запах газу передував вибуху в квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в Харкові на вулиці Танкопія, 11\2. Мешканці викликали аварійну газову службу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Харківській області.

«11 серпня о 15:21 на номер «101» надійшло повідомлення про вибух у квартирі за адресою: м. Харків, Немишлянський район, вулиця Танкопія, 11\2. До місця виклику негайно були відправлені чотири підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. На момент їх прибуття було встановлено, що горить квартира на 1-му поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку та балкон на другому поверсі. За словами сусідів, відчувався різкий запах газу та було викликано аварійну газову службу. Під час обстеження працівниками газової служби під’їзду стався вибух», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок пожежі у квартирі вибито вхідні двері, вікна, балконна рама, пошкоджено зовнішню бетонну плиту балкону та двері під’їзду.

Руйнувань несучих конструкцій не виявлено. Площа пожежі склала 35 кв. м. Рятувальники називають попередньою причиною пожежі вибух природного газу.

Врятовано п’ять осіб ( з них троє дітей), евакуйовано 12 осіб (з них троє дітей) з верхніх поверхів.

До співробітників швидкої медичної допомоги звернулись п’ять осіб із незначними різано-осколковими ранами. Допомога надана на місці, від госпіталізації відмовились.

Як раніше повідомляв «Главком», у суботу в харківській багатоповерхівці на вулиці Танкопія прогримів сильний вибух.