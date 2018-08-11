У харківському будинку вибухнув газ (фото)



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Жителі багатоквартирного будинку відчували запах газу, але не зверталися до екстрених служб

Поліція Харкова з’ясовує обставини вибуху побутового газу у квартирі багатоповерхівки. Про це інформує поліція Харківщини.

За інформацією жителів будинку, вони зранку відчули запах газу у під’їзді, але до відповідних комунальних служб не зверталися.

Інформація про дану подію надійшла до чергової частини Немишлянського відділу поліції о 15:25. Внаслідок витоку побутового газу в квартирі будинку по вулиці Танкопія виникла пожежа. На даний час вона ліквідована нарядами ДСНС.

Зі слів мешканців будинку, квартира, в якій сталося загоряння, здавалася в оренду. Зараз її власник встановлюється. На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення інформації за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, в результаті вибуху у Болоньї в Італії постраждали 60 осіб. Щонайменше двоє людей загинули.