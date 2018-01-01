  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Вибух у Харкові: медики розповіли про стан потерпілих

    Наразі лікарі залишають постраждалих у медзакладі для лікування
    Жінці і дворічному хлопчику, які постраждали внаслідок вибуху в Харкові, наразі нічого не загрожує, вони залишаються у медзакладі для подальшого лікування. Про це розповіла заступник головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Олена Полещук. «Жінка має пошкодження одного пальця лівої руки. Їй проведена первинна
    • Сьогодні, 15:42
    • Розсилка
    Вибух в Харкові&nbsp;
    Фото: facebook.com/otb.segodennya
    Вибух в Харкові 

    Наразі лікарі залишають постраждалих у медзакладі для лікування

    Жінці і дворічному хлопчику, які постраждали внаслідок вибуху в Харкові, наразі нічого не загрожує, вони залишаються у медзакладі для подальшого лікування. Про це розповіла заступник головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної допомоги Олена Полещук.

    «Жінка має пошкодження одного пальця лівої руки. Їй проведена первинна хірургічна обробка, палець не ампутували. На нозі є невеликі точкові поранення. Втрати крові не було. Дитина у задовільному стані. У дитини забита рана надбрівної дуги справа і було вилучено звідти чужорідне тіло», — розповіла Полещук.

    Наразі лікарі залишають постраждалих у медзакладі для подальшого лікування.

    Нагадаємо, у Харкові біля супермаркету на вулиці Клочковській стався вибух. В результаті постраждали жінка і дитина.

    Згодом радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко повідомив подробиці події. 

    Читайте також
    Харків вибух
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ