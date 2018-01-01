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    Вибух у Харкові: у поліції розповіли подробиці

    Постраждала жінка відкрила залишений пакет біля магазину
    У Харкові жінка з дворічною дитиною побачила пакет біля супермаркету і відкрила його, після чого стався вибух. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі телеканалу «112 Україна». «За попередніми даними, жінка спробувала відкрити пакет і подивитися, що там. Якщо це підтвердиться слідством, - це буде
    • Сьогодні, 13:36
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    Постраждала жінка відкрила залишений пакет біля магазину

    У Харкові жінка з дворічною дитиною побачила пакет біля супермаркету і відкрила його, після чого стався вибух. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі телеканалу «112 Україна».

    «За попередніми даними, жінка спробувала відкрити пакет і подивитися, що там. Якщо це підтвердиться слідством, - це буде серйозний прецедент. Одним з перших прецедентів, - тоді, коли терорист здійснював свій акт, практично розраховуючи на інтерес громадян, які обов'язково підійдуть і подивляться що там», - заявив радник міністра.

    За словами Варченка, «це в черговий раз підтверджує, що Україна знаходиться в зоні підвищеної терористичної загрози».

    Він відмітив, що справа буде кваліфікована за статтею «теракт».

    Нагадаємо, у Харкові біля супермаркету на вулиці Клочковській стався вибух. В результаті постраждали жінка і дитина.

    Харків Національна поліція України вибух теракт Україна
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