Вибух у Харкові: у поліції розповіли подробиці
- Сьогодні, 13:36
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Постраждала жінка відкрила залишений пакет біля магазину
У Харкові жінка з дворічною дитиною побачила пакет біля супермаркету і відкрила його, після чого стався вибух. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко в ефірі телеканалу «112 Україна».
«За попередніми даними, жінка спробувала відкрити пакет і подивитися, що там. Якщо це підтвердиться слідством, - це буде серйозний прецедент. Одним з перших прецедентів, - тоді, коли терорист здійснював свій акт, практично розраховуючи на інтерес громадян, які обов'язково підійдуть і подивляться що там», - заявив радник міністра.
За словами Варченка, «це в черговий раз підтверджує, що Україна знаходиться в зоні підвищеної терористичної загрози».
Він відмітив, що справа буде кваліфікована за статтею «теракт».
Нагадаємо, у Харкові біля супермаркету на вулиці Клочковській стався вибух. В результаті постраждали жінка і дитина.