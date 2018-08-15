Вибух в академії у Кабулі: 48 студентів загинули



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Радикальне ісламістське угруповання «Талібан» заперечило свою причетність до цього нападу

В освітній академії Mawoud у Кабулі через атаку терориста-смертника загинули 48 людей, щонайменше 67 постраждали.

Про це повідомляє TOLO News.

Зазначається, що вибух стався 15 серпня о 16.10, коли в класі перебували понад 100 учнів. За даними видання, середній вік загиблих становить близько 18 років.

#Barchi_Attack

Strong Explosion in an Educational institution in west of #Kabul, Dozen of innocent students lost their lifes. pic.twitter.com/gPulytsE6q — Najeeb Farzad (@FarzadNajeeb) 15 серпня 2018 р.

Академія Mawoud є приватним освітнім закладом, що надає навчальні програми учням, які планують вступити до університету.

Imagine, you are one these students who sit there to learn mathematics, suddenly a terrorist entering to the class n attacking the students by a huge bomb. Imagine, half of these students has killed n half of them injured. Exactly what happen the same in a clasroom in #WestKabul pic.twitter.com/M8hI2hx3I0 — Najeeb Farzad (@FarzadNajeeb) 15 серпня 2018 р.

У повідомленні йдеться, що радикальне ісламістське угруповання «Талібан» заперечило свою причетність до цього нападу.