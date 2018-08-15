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    Вибух в академії у Кабулі: 48 студентів загинули

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    Вибух в академії у Кабулі: 48 студентів загинули

    Радикальне ісламістське угруповання «Талібан» заперечило свою причетність до цього нападу

    В освітній академії Mawoud у Кабулі через атаку терориста-смертника загинули 48 людей, щонайменше 67 постраждали.

    Про це повідомляє TOLO News.

    Зазначається, що вибух стався 15 серпня о 16.10, коли в класі перебували понад 100 учнів. За даними видання, середній вік загиблих становить близько 18 років.

    Академія Mawoud є приватним освітнім закладом, що надає навчальні програми учням, які планують вступити до університету.

    У повідомленні йдеться, що радикальне ісламістське угруповання «Талібан» заперечило свою причетність до цього нападу.

     

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