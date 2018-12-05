Вибухи під Ічнею: небезпечна зона зменшилася до 100 метрів



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«З початку робіт на постраждалій від вибухів території зібрано 95805 боєприпасів. Розчищення проводить зведений піротехнічний загін ДСНС України у складі 143 чоловік та 46 одиниць спецтехніки», - поінформував Роман Хропатий

Рятувальник додав, що роботи з розмінування мають закінчитися до 15 грудня

Зона забруднення вибухонебезпечними предметами, що утворилася навколо арсеналу біля міста Ічня Чернігівської області після виникнення там надзвичайної ситуації, з 16 км скоротилася до 100 м. Про це повідомив керівник прес-служби управління ДСНС у Чернігівській області Роман Хропатий.

За словами Хропатого, на сьогодні 16-кілометрова зона забруднення скоротилась до 100 метрів.

«З початку робіт на постраждалій від вибухів території зібрано 95805 боєприпасів. Розчищення проводить зведений піротехнічний загін ДСНС України у складі 143 чоловік та 46 одиниць спецтехніки», - поінформував рятувальник.

Хропатий додав, що згідно з планом проведення робіт із розмінування території Ічнянського району, роботи мають закінчитися до 15 грудня.

Як повідомлялося, пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на території військового складу Міністерства оборони поблизу смт Дружба Ічнянського району Чернігівщини виникла вночі 9 жовтня. Із 16-ти кілометрової зони можливого ураження (м. Ічня та 30 прилеглих населених пунктів) було евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.