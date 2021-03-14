Віце-президент Єврокомісії не бачить необхідності в «Північному потоці»

Попри протести з боку України та США будівництво газогону триває

У випадку, якщо газопровід добудують, він працюватиме за європейськими правилами

Віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс не вважає газопровід «Північний потік – 2» необхідним для Європи. Проте єдине, що може зараз зробити Брюссель – це забезпечити функціонування газогону відповідно до правил Євросоюзу.

Про це Франс Тіммерманс розповів в інтерв'ю Tagesspiegel.

За його словами, Єврокомісія як і раніше проти будівництва нового газопроводу з Росії до Німеччини.

«Нам не потрібен «Північний потік – 2», але він дійсно існує. Тим не менш, Єврокомісія має забезпечити використання «Північного потоку – 2» згідно з правилами ЄС. Росії це не подобається. Але це правила ЄС», – заявив він.

Тіммерманс уточнив, що згідно з правилами ЄС, трубопровід не повинен ставити під загрозу безпеку енергопостачання Європи.

Як повідомлялося раніше, американські конгресмени стурбовані через те, що адміністрація президента США Джо Байдена не вводить «обов'язкові санкції» щодо «Північного потоку – 2».

Також сенатор від Республіканської партії Тед Круз заблокував затвердження Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ, звинувативши адміністрацію Джо Байдена в бездіяльності щодо «Північного потоку – 2».

Україна підготувала кілька сценаріїв на випадок введення газогону в дію.