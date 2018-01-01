Віце-президента Європарламенту можуть позбавити посади

Польський політик Чарнецький допустив некоректну поведінку відносно іншого польського депутата

Конференція президентів Європарламенту, як керівний політичний орган законодавчого органу ЄС, підтримала звільнення польського депутата Ричарда Чарнецького з посади віце-президента Європарламенту. Відповідне рішення винесено на голосування пленарної сесії Європарламенту наступного тижня. «Лідери політичних груп у складі конференції



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Польський політик Чарнецький допустив некоректну поведінку відносно іншого польського депутата

Конференція президентів Європарламенту, як керівний політичний орган законодавчого органу ЄС, підтримала звільнення польського депутата Ричарда Чарнецького з посади віце-президента Європарламенту.

Відповідне рішення винесено на голосування пленарної сесії Європарламенту наступного тижня.

«Лідери політичних груп у складі конференції президентів вирішили необхідною більшістю у три чверті голосів, представлених від як мінімум трьох політичних груп, припинити перебування Чарнецького на посаді віце-президента через «негідну поведінку», - заявили у законодавчому органі ЄС.

Віце-президент Європарламенту, польський політик Чарнецький допустив некоректну поведінку відносно іншого польського депутата - Ружи Тун. В одному зі своїх блогів Чарнецький назвав колегу по парламенту образливим словом, яким під час Другої світової війни називали поляків, що співпрацювали з нацистами.

Остаточне голосування щодо подальшого перебування Чарнецького на посаді заплановане на 7 лютого у Страсбурзі.