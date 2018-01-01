Віце-президента Європарламенту можуть позбавити посади
- Вчора, 22:58
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Польський політик Чарнецький допустив некоректну поведінку відносно іншого польського депутата
Конференція президентів Європарламенту, як керівний політичний орган законодавчого органу ЄС, підтримала звільнення польського депутата Ричарда Чарнецького з посади віце-президента Європарламенту.
Відповідне рішення винесено на голосування пленарної сесії Європарламенту наступного тижня.
«Лідери політичних груп у складі конференції президентів вирішили необхідною більшістю у три чверті голосів, представлених від як мінімум трьох політичних груп, припинити перебування Чарнецького на посаді віце-президента через «негідну поведінку», - заявили у законодавчому органі ЄС.
Віце-президент Європарламенту, польський політик Чарнецький допустив некоректну поведінку відносно іншого польського депутата - Ружи Тун. В одному зі своїх блогів Чарнецький назвав колегу по парламенту образливим словом, яким під час Другої світової війни називали поляків, що співпрацювали з нацистами.
Остаточне голосування щодо подальшого перебування Чарнецького на посаді заплановане на 7 лютого у Страсбурзі.