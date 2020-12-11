Віцеспікер російської Держдуми зганьбився в прямому етері, назвавши Україну «частиною» РФ

Петро Толстой також заявив, що без Путіна немає Росії

Віцеспікер російської Держдуми Петро Толстой у прямому етері назвав Україну частиною Росії та порівняв стан країни з «гангреною», яку потрібно оперувати. Образи та безглузді заяви стосовно України Толстой висловлював у програмі Тіни Канделакі «Спеціальний гість» на телеканалі RTVI.



Відповідаючи на запитання ведучої, чому в Росії на федеральному телебаченні продовжують обговорювати Україну, а не внутрішні проблеми, він сказав: «Проблеми України ми обговорюємо тому, що Україна – це частина Росії. Бо це – такі ж російські люди, на яких поставили і довели до кінця певний експеримент, який не пройшов у нас. Тому це цікаво, на мій погляд».



Також Толстой спробував пояснити ведучій свою думку детальніше, наводячи приклад із хворою кінцівкою та необхідність медичного втручання.



«От уявіть собі, що у тебе дуже-дуже болить нога, і ти приходиш до своїх друзів і починаєш говорити, що у тебе болить нога. І в принципі ніхто тобі не дорікне, що ти така суперегоїстична... Ну не можна про це постійно говорити. Ти постаралася полікувати... Ми говоримо, але поки не лікуємо. Сподіваємося, що пройде. Гангрена не проходить. Її треба лікувати. Тому будемо лікувати», – сказав українофоб.



Зауважимо, що зазвичай консервативне лікування гангрени малоефективне, доволі частим заходом під час хвороби є саме ампутація вражених органів чи тканин.



Толстой також розповів, що без Путіна немає Росії, і він хотів би, аби той був президентом і після 2024 року.

До речі, глава російської держави також вважає українські землі Росією. Зокрема він назвав Причорномор’я і східну Україну «споконвічно російською територією».

Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу. Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

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