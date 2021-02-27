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    Від Антарктиди відколовся айсберг площею більше Києва

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    Від Антарктиди відколовся айсберг площею більше Києва

    Вчені припускають, що льодовий острів сяде на мілину поруч з континентом

    Айсберг площею 1270 квадратних кілометрів відколовся від Антарктиди, що можна порівняти з територією, яку одночасно займають Київ (839 кв. км) та Дніпро (409 кв. км) узяті разом. Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант, де знаходиться британська дослідницька станція Halley, повідомляє The Guardian.

    Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант

    Айсберг відколовся від шельфового льодовика Брант

    Тріщина на льодовику з'явилася більше 10 років тому. 26 лютого вона стрімко розширилася на кілька сотень метрів, через що сформувався айсберг.

    «Наші команди Антарктичної служби Великобританії були готові до відколу айсберга від шельфового льодовика протягом декількох років. Ми щодня стежимо за станом льодовика », – зазначила керівник служби Джейн Френсіс. Вона додала, що айсберг може піти від континенту або сісти на мілину і залишитися поруч з льодовиком.

    Раніше повідомлялося про те, що один з найбільших айсбергів у світі А68а розколовся біля острова Південна Джорджія в Атлантиді.

    Теги: Київ Дніпро Антарктида айсберг
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