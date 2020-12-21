В Атлантиді на дві частини розколовся найбільший у світі айсберг

Науковці попереджають, що досі є загроза, що айсберг вріжеться у Південну Джорджію та знищить всю екосистему острова

Гігантський айсберг прямував до колонії пінгвінів, однак його частини можуть знищити острів

Один з найбільших айсбергів у світі А68а розколовся біля острова Південна Джорджія в Атлантиді. Про це повідомляє Science Alert.

Розколовся айсберг через сильні підводні течії – вони змусили його розвернутися на 180 градусів.

Новий, менший за розміром елемент отримав назву А68а. Учені поки не можуть оцінити його точний розмір. Наразі він все далі відходить від основи айсбергу, від якої відколовся. Основний же айсберг рухається на південний схід, де, як очікується, його підхопить інша течія та перенесе назад до східного узбережжя острова.

Науковці попереджають, що досі є загроза, що айсберг вріжеться у Південну Джорджію та знищить всю екосистему острова. Він може застрягти на його береговій лінії і пробути там 10 років. Це перекрило б доступ до океану для батьків-пінгвінів і тюленів, які спускаються у воду, щоб поповнити запаси риби для дитинчат.

Також є ймовірність, що тваринам доведеться обходити айсберг і вони не встигатимуть вчасно повертатися до голодних дитинчат.

Подібний інцидент стався у 2004 році – тоді айсберг A38-B сів на мілину біля острова, убивши значну кількість дитинчат тюленів і пінгвінів.

Острів Південна Джорджія розташований у небезпечному місці – посеред алеї течій, які зазвичай переносять айсберги від Атлантиди до екватора.

У липні 2017 року айсберг відколовся від шельфового льодовика Ларсен в Атлантиді та, поки не розколовся, рухався відкритими водами всього за декілька сотень кілометрів від британської заморської території Південна Джорджія.

Нагадаємо, що найбільший у світі айсберг рухається у бік Атлантики.