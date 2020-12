В Атлантиді на дві частини розколовся найбільший у світі айсберг

Один з найбільших айсбергів у світі А68а розколовся біля острова Південна Джорджія в Атлантиді. Про це повідомляє Science Alert.

Розколовся айсберг через сильні підводні течії – вони змусили його розвернутися на 180 градусів.

Новий, менший за розміром елемент отримав назву А68а. Учені поки не можуть оцінити його точний розмір. Наразі він все далі відходить від основи айсбергу, від якої відколовся. Основний же айсберг рухається на південний схід, де, як очікується, його підхопить інша течія та перенесе назад до східного узбережжя острова.

Науковці попереджають, що досі є загроза, що айсберг вріжеться у Південну Джорджію та знищить всю екосистему острова. Він може застрягти на його береговій лінії і пробути там 10 років. Це перекрило б доступ до океану для батьків-пінгвінів і тюленів, які спускаються у воду, щоб поповнити запаси риби для дитинчат.

Також є ймовірність, що тваринам доведеться обходити айсберг і вони не встигатимуть вчасно повертатися до голодних дитинчат.

Iceberg A-68A and A-68D near #SouthGeorgiaIsland 20 Dec - Red outlines are positions Dec 17, 18, and 19. Both icebergs still moving freely in southern direction #Copernicus #Sentinel-3 Full-size https://t.co/0Hj5X16wno More https://t.co/oj8sb29qU2 #OpenData #scicomm pic.twitter.com/yujf6JEWel