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    У Чернівцях померла завідувачка відділенням дитячої поліклініки

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    <span>Людмила Грушко керувала роботою відділення діагностики від початку заснування медзакладу.&nbsp;&nbsp;</span> <p></p> - У Чернівцях померла завідувачка відділенням дитячої поліклініки
    Людмила Грушко керувала роботою відділення діагностики від початку заснування медзакладу.  

    Про причини смерті лікарки не повідомляється

    Сьогодні, 24 листопада, у Чернівцях передчасно пішла з життя завідувачка відділенням функціональної діагности міської дитячої поліклініки Людмила Грушко.

    Про смерть лікарки повідомила пресслужба міської дитячої поліклініки.

    «Адміністрація, профспілковий комітет та колектив КНП «Міська дитяча поліклініка» з сумом сповіщає, що 24 листопада 2020 року передчасно пішла з життя завідувач відділення функціональної діагности Грушко Людмила Леонідівна, яка багато років віддала служінню дітям нашого міста, була професіоналом з великою літери, відданим своїй справі, надійним товаришем, людиною прекрасної души, відкритого та доброго серця», - йдеться у повідомленні. 

    Людмила Грушко керувала роботою відділення діагностики від початку заснування медзакладу.  

    Про причини смерті та вік лікарки не повідомляється.

    Нагадаємо, тиждень тому від коронавірусу помер головлікар Чернівецького обласного діагностичного центруАнатолію Вдовічену було 67 років.

    Раніше на Київщині від коронавірусу помер лікар-травматолог. Йому було 65 років.

    Також 28 жовтня від коронавірусу померла 70-річна сімейна лікарка з амбулаторії у Великій Димерці Броварського району Київщини.

    Крім того на початку листопада помер головний лікар дитячої лікарні Дніпра Віктор Слатвіцький. Медику було 58 років і його смерть також спричинена вірусом Covid-19.

    Від коронавірусу в одній із київських лікарень помер також головний лікар Сумської міської дитячої клінічної лікарні ім. Святої Зінаїди Олександр Ємець. Олександру Ємцю було 56 років. 

     Читайте також: Керівник медицини Києва Валентина Гінзбург: Потрібно терміново заборонити продаж антибіотиків без рецептів

    Теги: лікар смерть Чернівці хвороби поліклініка
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