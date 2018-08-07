Від кіберпростору до Солсбері: The Guardian дослідила, як російська розвідка атакує Захід



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ГРУ традиційно відповідає за «неконтрольований простір», - експерт

Дії ГРУ в основному залишалися невідомими, - експерт

Головне розвідувальне управління РФ в останні роки звинувачують в проведенні низки гучних операцій, в числі яких - захоплення Криму, злам пошти Національного комітету Демпартії США і планування перевороту в Чорногорії. Джерело у британській спецслужбі повідомив The Guardian, що напад на колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля теж був скоєний за розпорядженням ГРУ.

За словами експертів, на культуру спецслужби, відомої своїм військовим світосприйняттям і готовністю ризикувати, вплинуло включення в її до складу спецназу і досвід роботи в зонах бойових дій, в тому числі у Сирії і в Україні.

«ГРУ сприймає себе як інструмент ведення війни. Так, воно збирає традиційні розвіддані, але його культура набагато більш військова», - розповів експерт з російських спецслужб Марк Галеотті.

Володимир Резун, який в 1970-і перейшов на бік Великобританії, в своїй «Історії ГРУ» писав, що спецслужбі було доручено в основному запобігати розвалу Радянського Союзу ззовні. Дії ГРУ в основному залишалися невідомими. «У народній свідомості все темне, підпільне і таємне пов'язано з КДБ, але зовсім не з ГРУ», - писав Резун.

«Як зауважив Галеотті, ГРУ традиційно відповідає за «неконтрольований простір». Якщо в минулому це означало, наприклад, зони громадянської війни, то тепер це може розповсюджуватися і на кіберпростір», - наголошується в публікації.

«Як писав Крістофер Ендрю в дослідженні «Архів Мітрохіна: КДБ в Європі і на Заході», КДБ «пропонував своїм союзникам смертельні нервово-паралітичні токсини і отрути, що призводять до смерті при контакті зі шкірою, для використання під час «спеціальних дій». Хоча діяльність ГРУ здебільшого оповита таємницею, контакти з Заходом іноді трапляються, - зазначає видання. - Відставний бригадний генерал армії Пітер Цвак писав про низку зустрічей напередодні сочинської Олімпіади з главою ГРУ Ігорем Сергунем, який несподівано помер від інфаркту в січні 2016 року» . «У мене про нього склалося враження як про людину м'яку, невибагливу, складну, ерудовану і тонку», - розповідав Цвак про зустрічі, присвячених в основному боротьбі з тероризмом.