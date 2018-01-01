Від останніх ударів авіації по Східній Гуті загинуло щонайменше 23 особи

Чотири населених пункти стали об’єктом останніх авіаударів

Сирійський центр із моніторингу за дотриманням прав людини, який знаходиться в Лондоні, повідомляє про те, що внаслідок останніх авіаударів по району Східної Гути загинуло 23 особи, а ще одна жінка загинула під час артилерійського обстрілу Дамаска. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Об’єктами авіаударів



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Чотири населених пункти стали об’єктом останніх авіаударів

Сирійський центр із моніторингу за дотриманням прав людини, який знаходиться в Лондоні, повідомляє про те, що внаслідок останніх авіаударів по району Східної Гути загинуло 23 особи, а ще одна жінка загинула під час артилерійського обстрілу Дамаска. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Об’єктами авіаударів військово-повітряних сил Сирійської арабської республіки стали населені пункти Замалка, Арбаїн, Хазза, Бейт-Сава.

Урядові сили Дамаска за підтримці Ірану здійснюють облогу цього останнього анклаву повстанців поблизу столиці країни.

Урядове агентство SANA підтвердило про загибель жінки і поранення ще щонайменше трьох осіб внаслідок артобстрілу старого міста в Дамаску, яке під контролем уряду.