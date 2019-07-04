Від початку тижня на водоймах країни потонуло 22 людини



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Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки

На водоймах країни лише з початку тижня загинули 22 українці. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

За минулу добу Службою порятунку зафіксовано 10 випадків утоплення громадян у Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Донецькій та Львівській областях.

Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонула 671 людина, з яких 72 - діти. При цьому врятовано 239 людей, у тому числі 33 дитини.

Рятувальники зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають малечу без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми.