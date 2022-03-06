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    Відео про «конотопських відьом» і окупантів показали на телешоу в США

    У тебе на жінок ніколи не встане:&nbsp;&laquo;конотопські відьми&raquo; зупинили російську колону - Відео про «конотопських відьом» і окупантів показали на телешоу в США

    У тебе на жінок ніколи не встане: «конотопські відьми» зупинили російську колону

    фото: кадр з відео

    Відео з мешканцями Конотопу про «конотопських відьом» і ерекцію швидко поширилось мережею

    Відео про «конотопських відьом», які начаклують імпотенцію російським окупантам, показали в рейтинговій гумористичній програмі The Late Show with Stephen Colbert.

    «Ти взагалі знаєш, де знаходишся? Це Конотоп. Тут кожна друга жінка – відьма. У тебе завтра х*й стояти вже не буде», – йшлось у відео.

    Нагадаємо, російські окупанти у Конотопі поставили місцевим мешканцям ультиматум. Пропонують здатися, в іншому разі обіцяють зрівняти місто із землею.

    Теги: окупанти війна Сумщина жінка
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    Відео про «конотопських відьом» і окупантів показали на телешоу в США