Відео про «конотопських відьом» і окупантів показали на телешоу в США

У тебе на жінок ніколи не встане: «конотопські відьми» зупинили російську колону

Відео з мешканцями Конотопу про «конотопських відьом» і ерекцію швидко поширилось мережею

Відео про «конотопських відьом», які начаклують імпотенцію російським окупантам, показали в рейтинговій гумористичній програмі The Late Show with Stephen Colbert.

«Ти взагалі знаєш, де знаходишся? Це Конотоп. Тут кожна друга жінка – відьма. У тебе завтра х*й стояти вже не буде», – йшлось у відео.

Нагадаємо, російські окупанти у Конотопі поставили місцевим мешканцям ультиматум. Пропонують здатися, в іншому разі обіцяють зрівняти місто із землею.