Відкрито кримінальне провадження щодо фальсифікацій на окрузі №106 на Луганщині



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Наразі на місці події працюють співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи

До Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення кандидата у народні депутати про те, що на виборчому окрузі №106 порушується законодавство про вибори

На Луганщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права на виборчому окрузі №106.

Про це 24 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

Зазначається, що до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення кандидата у народні депутати про те, що на виборчому окрузі №106 порушується законодавство про вибори народних депутатів.

«За словами заявника, до окружної виборчої комісії надійшли скарги на дії членів дільничних виборчих комісій з вимогою перерахунку голосів. На думку заявника, ці скарги безпідставні та не відповідають дійсності і подані з метою фальсифікації результатів воєвиявлення», - заявили в поліції.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 157 КК України «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача».

Наразі на місці події працюють співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи.

Нагадаємо, станом на ранок 24 липня Центральна виборча комісія ще не може встановити переможців голосування у низці одномандатних виборчих округівна позачергових виборах до Верховної Ради.

У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.