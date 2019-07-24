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    Відкрито кримінальне провадження щодо фальсифікацій на окрузі №106 на Луганщині

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    <p>Наразі на місці події працюють співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи</p> - Відкрито кримінальне провадження щодо фальсифікацій на окрузі №106 на Луганщині

    Наразі на місці події працюють співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи

    До Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення кандидата у народні депутати про те, що на виборчому окрузі №106 порушується законодавство про вибори

    На Луганщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права на виборчому окрузі №106.

    Про це 24 липня повідомляє Відділ комунікації поліції Луганської області.

    Зазначається, що до Сєвєродонецького відділу поліції надійшло повідомлення кандидата у народні депутати про те, що на виборчому окрузі №106 порушується законодавство про вибори народних депутатів.

    «За словами заявника, до окружної виборчої комісії надійшли скарги на дії членів дільничних виборчих комісій з вимогою перерахунку голосів. На думку заявника, ці скарги безпідставні та не відповідають дійсності і подані з метою фальсифікації результатів воєвиявлення», - заявили в поліції.

    Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 157 КК України «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача».

    Наразі на місці події працюють співробітники спеціалізованої слідчо-оперативної групи.

    Нагадаємо, станом на ранок 24 липня Центральна виборча комісія ще не може встановити переможців голосування у низці одномандатних виборчих округівна позачергових виборах до Верховної Ради.

    У вівторок Центрвиборчком почав отримувати протоколи з мокрими печатками від ОВК.

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