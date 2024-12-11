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Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Відновлення української металургії після війни. Гендиректор «Метінвесту» дав інтерв'ю Bloomberg
Гендиректор Метінвесту дав інтерв'ю Bloomberg
фото з відкритих джерел

Юрій Риженков розповів про перспективи європейської металургії

Ситуація в Україні залишається складною, і поки немає жодного уповільнення війни. Навпаки – за останні пів року воєнні дії стали ще інтенсивнішими, і інвестиційний клімат все ще не сприяє вкладенням в Україну. Тому Україна потребує надійних гарантій безпеки для того, щоб залучати великі інвестиції в країну, зокрема в зелену металургію. Про це розповів генеральний директор компанії Метінвест Юрій Риженков в інтерв’ю для Bloomberg TV.

«Інвестиційний клімат все ще не сприяє вкладенням в Україну. Проте, як гравець на міжнародній арені, особливо на європейських ринках, Метінвест вирішив розпочати проєкт будівництва заводу з виробництва зеленої сталі в Італії. Цей завод стане пілотним проєктом для нас і нашого партнера Danieli, щоб відновити українську металургійну промисловість після остаточного завершення війни», – каже Риженков.

Він підкреслив, що заморожування війни недостатньо для притоку інвестицій: Україна вже мала досвід із Мінськими домовленостями. Тому зараз потрібні надійні гарантії безпеки для України, й лише це допоможе залучити великі інвестиції в країну, зокрема в зелену металургію. Зараз же, за його словами, приватні інвестори просто не вкладають коштів в Україну: сюди йдуть гроші від урядів європейських та інших країн світу, а також державні інвестиції.

«Наш проєкт в Італії вартістю 2,5 млрд євро фінансуватиметься переважно за підтримки кредитних коштів європейських фінансових інституцій, зокрема державних та громадських коштів. Але коли ми говоримо про Україну, нам знадобиться такий самий обсяг інвестицій, щоб змінити українську металургійну промисловість. Саме тому я наголошую: без остаточного завершення війни та надійних гарантій безпеки реалізація цих планів у найближчому майбутньому виглядає малоймовірною. Важко уявити, щоб інвестори погодилися вкладати значні кошти в модернізацію української металургійної галузі за нинішніх умов», – каже він.

Він також зазначив, що Метінвест відкритий до будь-яких проєктів, які можуть забезпечити синергію з ресурсною базою компанії в Україні.

«Ми розглядаємо можливості придбання та модернізації потужностей, які мають потенціал у виробництві декарбонізованої сталі. Усі ці активи здебільшого розташовані в Південній та Східній Європі, а це регіон нашої діяльності, і саме тому вони привертають нашу увагу. Зараз попит у металургійній галузі залишається слабким, особливо в Європі. Але сталь залишається найбільш універсальним матеріалом у світі, тому ми готові інвестувати сьогодні, щоб скористатися перевагами майбутнього зростання», – резюмував Риженков.

Як відомо, у 2024 році компанія Метінвест Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% – до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце у рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.

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Теги: інвестиції гроші промисловість Україна

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