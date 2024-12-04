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В Україні з'явилась нова вітчизняна машина для розмінування (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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В Україні з'явилась нова вітчизняна машина для розмінування (фото)
Машина розмінування МР.5100
фото: Мілітарний

Машина призначена для знищення всіх типів мін шляхом їх руйнування або підриву у ґрунті на глибині до 30 см

В Україні представили нову українську машину механізованого розмінування МР.5100, яку розробили в Харкові. Про це повідомляє «Мілітарний».

Зазначається, що машина призначена для знищення всіх типів мін шляхом їх руйнування або підриву у ґрунті на глибині до 30 см. Для цього робочий інструмент гусеничної машини з дистанційним керуванням може бути оснащений ланцюговим пристроєм із молотками, що обертається, або фрезою.

Основні характеристики:

  • вага – до 17 тонн;
  • швидкість роботи – в середньому від 0,5 до 1,5 км за годину;
  • гирина смуги очищення – 2,5 м;
  • двигун потужністю 320 кінських сил та споживає близько 55 л палива на годину.

Час роботи машини на одній заправці – не менше 4 годин.

Машина розмінування МР.5100
Машина розмінування МР.5100
фото: Мілітарний
Машина розмінування МР.5100
Машина розмінування МР.5100
фото: Мілітарний

Оператор може керувати машиною за допомогою пульта на відстані не менше 350 метрів. Ціна – близько 450 тис. євро.

На початку 2025 року підприємство-виробник планує сертифікувати цю машину розмінування. А надалі розраховує вийти на виробництво трьох-чотирьох одиниць МР.5100 на місяць.

Раніше повідомлялось, що Міноборони залучатиме жінок, ветеранів та людей з інвалідністю до розмінування територій.

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Теги: війна ЗСУ Харків Україна міни розмінування

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