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Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику

Ірина Бура
glavcom.ua
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Акторка з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику
скріншот з відео

Школярам 8-11 класів показали відео за участю актриси Ірини Горбачової

Акторка Ірина Горбачова з Маріуполя знялася в пропагандистському ролику «розмови про важливе». 

«На Z-промивних класних годинах для 8-11 класів дітям показали відео з участю акторки Ірини Горбачової. Ролик зняли на гроші «Движения первых» – це аналог піонерії, що тягне на пропаганду мільйони із бюджету, а сама актриса назвала «розмови про важливе» «чудовими», – повідомляє ЧТД.

Горбачова народилася і виросла в нині окупованому Маріуполі, була одружена з українським музикантом з Quest Pistols Антоном Савлеповим.

У 2022 році її лишили заробітків в Росії за антивоєнні пости, але після інтерв'ю, де вона назвала себе «частиною своєї держави», країна-агресор дозволила їй продовжити кар'єру. З «чорного списку» її допоміг забрати близький до Путіна кінорежисер Микита Михалков.

Нагадаємо, російська акторка Ірина Горбачова, яка народилася та виросла в Маріуполі, засвітилася на червоній доріжці Московського кінофестивалю.

У березні 2021 року Ірина Горбачова вийшла заміж за Антона Савлепова. У пресі писали, що церемонія відбулася у Стамбулі, але пізніше молодята заявили, що урочистість відбулася у Києві на дачі у друзів. 

Теги: акторка відео актриса гроші пропаганда росія

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