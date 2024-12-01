Білий дім зробив заяву про повернення Україні ядерної зброї

Салліван закликав Україну співпрацювати з перехідною командою новообраного президента США Дональда Трампа

Адміністрація президента Джо Байдена не розглядає повернення Україні ядерної зброї, але «зробить все, що в її силах», щоб зміцнити позицію України на полі бою та за столом переговорів. Про це радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван розповів у коментарі телеканалу ABC.

За його словами, команда Байдена прагне досягти якомога більшого прогресу у зовнішній політиці до того, як вона складе повноваження через 50 днів.

«Ми збираємося зробити все, що в наших силах протягом цих 50 днів, щоб Україна отримала всі можливі інструменти для зміцнення своєї позиції на полі бою, щоб українці були сильнішими за столом переговорів», – наголосив Салліван.

Він анонсував «масове постачання військового обладнання», щоб «витратили кожен долар», який Конгрес виділив на допомогу Україні.

Водночас Салліван розвінчав чутки про те, що адміністрація Байдена відкрита до обговорення щодо повернення Україні ядерної зброї.

«Це не розглядається. Ні. Те, що ми робимо, – це посилення різних звичайних потужностей України, щоб вони могли ефективно захищати себе і вести бій з росіянами, а не [повернення] ядерного потенціалу», – підкреслив радник Білого дому з нацбезпеки.

Салліван додав, що закликав Україну співпрацювати з перехідною командою новообраного президента США Дональда Трампа, адже «21 січня війна не закінчиться просто так».

«Очевидно, нова команда матиме власну політику, власний підхід, і я не можу про це говорити, але я можу запевнити, що ми поставимо Україну в найкращу можливу позицію, коли ми передамо естафету», – сказав Салліван.

Раніше зазначалося, що Сполучені Штати Америки зараз намагаються максимально допомогти Україні. Зокрема, виникла навіть пропозиція повернути Україні ядерну зброю. Про це повідомляє The New York Times.

Так, Джо Байден вже дозволив Україні використання ракет Atacms для ударів по території Росії. Також було підтверджено, що Україна отримає американські протипіхотні міни.

Також Сполучені Штати наразі не бачать ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Як повідомлялося розвідка, рівень загрози застосування Росією тактичної ядерної зброї наразі низький.