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Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Якою була і якою стала колись популярна ведуча Оксана Марченко після втечі до РФ і прийняття «русского мира»
колаж: glavcom.ua

Кума Путіна поїхала до окупованого Криму, аби «відчути себе учасницею громади ранніх християн»

Колишня телеведуча, дружина Віктора Медведчука та кума російського диктатора Володимира Путіна Оксана Марченко, яка на початку повномасштабного вторгнення втекла до Росії, випустила анонс свого чергового сезону проєкту «Паломниця». У ньому вона навідалася до окупованого Росією Криму.

Оскільки сенс шоу «Паломниця» у тому, що Марченко блукає церквами у різних країнах, тут вона вирішила розповісти про життя монахів біля Севасто́поля.

Так, дружина Медведчука відвідала Печерний чоловічий монастир Чельтер-Мармара або ж Святого преподобного Сави Освяченого, що у селі Тернівка.

В уривку, який вона опублікувала в Instagram, монах їй розповідає про чай, який вони збирають у Кримських горах. Прикметно, що саме тут монах згадує, як до них приїжджали «гості з Санкт-Петербургу, але саме тоді у них закінчився чай».

Зрадниця Марченко похизувалась тим, як провела літо на окупованих територіях фото 1
скриншот з відео

Також зрадниця Марченко показала, як вона обідала з монахами, і в цей момент, вона «відчувала себе учасником спільноти ранніх християн». 

Зрадниця спілкується із паломниками у печері під час трапези
Зрадниця спілкується із паломниками у печері під час трапези
скриншот з відео

Нагадаємо, першу частину проєкту «Паломниця» Марченко презентувала у березні 2021 року. У першому епізоді йшлося про Києво-Печерську лавру, Марченко розмовляла з Олександром Усиком, який є прихожанином УПЦ МП. Усик відхрестився від участі у фільмі

Пізніше, піля втечі до РФ, Оксана Марченко стала власницею компанії в Росії, що займається виробництвом кінофільмів, її очолив лінійний продюсер талант-шоу «Україна має талант». Також у першому сезоні Марченко розповідала, як їй складно було полюбити Медведчука. Кума Путіна приміряла на себе новий образ – жебрачки. 

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Теги: Оксана Марченко Україна дружина зрадниця телеведуча

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