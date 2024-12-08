Трамп знову пригрозив виходом США з НАТО

Трамп відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО

Сполучені Штати залишаться в Альянсі, якщо до них ставитимуться «справедливо»

Обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. Про це Трамп сказав в інтерв’ю NBC News. Це інтерв'ю стало першим після його перемоги на президентських виборах.

У розмові обраний президент США відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО. Але він зазначив, що Сполучені Штати залишаться, якщо до них ставитимуться «справедливо».

«Якщо вони платять за своїми рахунками, і якщо я вважаю, що вони поводяться справедливо – вони ставляться до нас справедливо, то відповідь – безумовно, я б залишився в НАТО», – сказав Трамп, повторивши заяву, яку він робив протягом останніх кількох років та під час передвиборчої кампанії.

За словами Трампа, якщо країни-члени не будуть цього робити, то він «безумовно» розгляне можливість виходу США з Альянсу.

Раніше новообраний президент США Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації.

Нагадаємо, 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся з обраним президентом США Дональдом Трампом у Парижі. Це була перша їх зустріч після виборів в США.

Згодом президент України Володимир Зеленський прокоментував зустріч: «Хороша, продуктивна зустріч із Президентом Трампом і Президентом Макроном. Президент Трамп, як і завжди, налаштований рішучо. Дякую за це».

До слова, президент Франції Еммануель Макрон переконав обраного президента США Дональда Трампа провести тристоронню зустріч у Парижі з президентом України Володимиром Зеленським для обговорення війни в Україні та пошуку шляхів її завершення.