Reuters: Путін готовий до припинення вогню, але за кількох умов

Путін готовий обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні

Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту

Російський диктатор Володимир Путін готовий обговорити угоду про припинення вогню в Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Однак він відкидає будь-які серйозні територіальні поступки та наполягає на тому, щоб Київ відмовився від наміру вступити в НАТО. Про це пише Reuters із покликанням на джерела, обізнані з баченням Кремля.

За оцінками агентства, РФ контролює територію України розміром приблизно з американський штат Вірджинія та продовжує просуватися вперед.

Джерела видання стверджують, що Кремль може погодитися на заморозку війни по лінії фронту. «Можуть мати місце переговори щодо точного поділу чотирьох областей: Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської... Росія також може бути відкритою для виходу з відносно невеликих частин території, які вона контролює в Харківській та Миколаївській областях, на півночі та півдні України», – йдеться в публікації.

Двоє співрозмовників переконані, що якщо припинення вогню не буде досягнуто, Росія продовжить воювати.

Крім того, РФ виступає проти вступу України до НАТО або присутності військ Альянсу в Україні, проте нібито відкрита до обговорення гарантій безпеки для Києва.

Серед інших поступок, яких може домагатися Кремль, можуть бути згода України зменшити чисельність своїх Збройних сил та зобов'язання не обмежувати використання російської мови.

Водночас майбутнє Криму не обговорюється.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що завершення бойових дій у 2025 році можливе, але, ймовірніше, вдасться лише заморозити конфлікт або знизити його інтенсивність.

До слова, китайська делегація в ООН закликала до негайних переговорів між Росією та Україною, заявивши, що обидві сторони продовжують прагнути до перемоги через силу.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін не зацікавлений у мирі та не готовий до переговорів щодо його досягнення. Натомість він має намір загострити бойові дії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що Путіну вигідно сідати за стіл переговорів, проте він не зацікавлений у досягненні реальних домовленостей.