Карта бойових дій в Україні станом на 16 листопада 2024 року

За минулу добу на фронті відбулося 157 бойових зіткнень

Протягом минулої доби російські загарбники завдали одного ракетного (1 ракета), 42 авіаційні (69 КАБ) удари по території України. Крім цього, було задіяно 689 дронів-камікадзе та здійснено понад 3800 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронті в Україні Фото: ISW

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Загалом протягом минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Найбільша кількість боїв відбулася на Покровському та Курахівському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільш інтенсивні бої відбуваються на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Противник намагався штурмувати наші позиції біля Вовчанська та Високої Яруги. Сім атак відбито силами оборони, триває два боєзіткнення.

Втрати ворога на даний час на напрямку склали 68 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено дві одиниці автотранспорту, 13 БпЛА та одиницю спеціальної техніки ворога; також пошкоджено два атомобілі та дві одиниці спецтехніки.

мапа: deepstatemap

На Куп’янському напрямку

Ворог проводив наступальні дії біля Колісниківки, Копанок та Надії. Чотирнадцять боїв завершено, один – ще триває.

мапа: deepstatemap

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 16 разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоєгорівки, Макіївки, Тернів та Торського.

мапа: deepstatemap

На Торецькому напрямку

За підтримки бомбардувальної авіації, ворог здійснив дев'ять штурмових дій. Загарбники штурмували позиції українських підрозділів біля Торецька, Диліївки та Щербинівки. Вісім атак агресора відбито, триває бій в районі Торецька.

Фото: deepstatemap

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби противник 35 разів атакував у районах Миролюбівки, Променю, Лисівки, Петрівки та Пустинки. Наші захисники відбили 34 атаки, одне бойове зіткнення досі триває.

За наявними даними на цей час, втрати ворога за минулу добу склали 373 військовослужбовці вбитими та пораненими; 12 бойових броньованих машин, два танки, дев’ять автомобілів, дві артсистеми, ПТРК та РЕБ знищені українськими захисниками; також наші воїни пошкодили автомобіль окупантів.

мапа: deepstatemap

На Курахівському напрямку

Загарбники атакували 34 рази поблизу Берестків, Новоселидівки, Вознесенки, Новодмитрівки, Максимільянівки, Дальнього та Антонівки. 14 атак окупантів вже відбито, бої тривають.

мапа: deepstatemap

На Времівському напрямку

Бої тривають поблизу Трудового, Рівнополя та Новодарівки, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку

Силами оборони України було зупинено п’ять спроб окупантів атакувати наші позиції.

мапа: deepstatemap

На Курщині наші захисники відбили 21 ворожу атаку, три боєзіткнення тривають в цей час.

На інших напрямках – без особливих змін.

Генштаб за минулу добу відзначив воїнів 65-ї окремої механізованої бригади та 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 997-й день повномасштабної війни в Україні.