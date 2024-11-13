Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням

Останні дні українець відчув біль у коліні

Форвард Роми Артем Довбик ризикує пропустити майбутні матчі збірної України у Лізі націй. Про це повідомляє RomaPress.

За інформацією видання, останні дні українець відчув біль у коліні, який був викликаний забоєм у матчі проти Болоньї (2:3).

Зазначається, що Довбику провели МРТ колінного суглобу, результати якого були обнадійливими, адже стан футболіста вважають задовільним.

Нападник продовжить відновлення вже у розташуванні збірної України. Він перебуватиме під наглядом медичного персоналу збірної, який, за погодженням з лікарями Роми, вирішить, чи варто його залучати до матчів проти Грузії та Албанії, або йому слід повернутися до Італії для подальших обстежень.

Нагадаємо, що Україна зіграє з Грузією 16 листопада. Букмекери вірять, що перемогу здобудуть саме підопічні Сергія Реброва.

До слова, більш ніж чверть сторіччя тому, 9 жовтня 1999 року, відбувся один з найемоційніших матчів у історії збірної України. В останньому турі відбору до чемпіонату Європи 2000 року команда Йожефа Сабо зіграла виїзний матч проти Росії та здобула перемогу.

Нагадаємо, у восьмому турі Другої німецької Бундесліги сталася приголомшлива подія. Ця ліга рідко дає багато приводів для обговорення, але нещодавно відбувся дуже дивний матч, який просто неможливо не помітити.