Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням
фото з відкритих джерел

Останні дні українець відчув біль у коліні

Форвард Роми Артем Довбик ризикує пропустити майбутні матчі збірної України у Лізі націй. Про це повідомляє RomaPress.

За інформацією видання, останні дні українець відчув біль у коліні, який був викликаний забоєм у матчі проти Болоньї (2:3).

Зазначається, що Довбику провели МРТ колінного суглобу, результати якого були обнадійливими, адже стан футболіста вважають задовільним.

Нападник продовжить відновлення вже у розташуванні збірної України. Він перебуватиме під наглядом медичного персоналу збірної, який, за погодженням з лікарями Роми, вирішить, чи варто його залучати до матчів проти Грузії та Албанії, або йому слід повернутися до Італії для подальших обстежень.

Нагадаємо, що Україна зіграє з Грузією 16 листопада. Букмекери вірять, що перемогу здобудуть саме підопічні Сергія Реброва. 

До слова, більш ніж чверть сторіччя тому, 9 жовтня 1999 року, відбувся один з найемоційніших матчів у історії збірної України. В останньому турі відбору до чемпіонату Європи 2000 року команда Йожефа Сабо зіграла виїзний матч проти Росії та здобула перемогу. 

Нагадаємо, у восьмому турі Другої німецької Бундесліги сталася приголомшлива подія. Ця ліга рідко дає багато приводів для обговорення, але нещодавно відбувся дуже дивний матч, який просто неможливо не помітити.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Україна букмекери Артем Довбик травма

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над Україною було збито чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69
Нічна атака на Україну: скільки ракет та дронів збили системи ППО
19 жовтня, 13:59
Існують суперечливі твердження щодо чисельності потенційного розгортання військ КНДР
Президент Південної Кореї скликав термінову нараду через військових КНДР у Росії, – Bloomberg
18 жовтня, 21:36
Сеул може направити до України обмежений військовий контингент
Південна Корея може відправити війська до України – Newsweek
22 жовтня, 03:03
Зазначається, що за надання Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро проголосували 518 депутатів, 56 виступили проти, 61 – утримався
Європарламент схвалив виділення Україні €35 млрд кредиту за рахунок заморожених активів РФ
22 жовтня, 13:58
Рішення про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній підтримав 261 депутат
Скасування переходу на літній час: чи підпише Зеленський законопроєкт
24 жовтня, 13:11
10 жовтня у багатьох регіонах України було помічено полярне сяйво
Українці знову можуть побачити північне сяйво: названо дату
28 жовтня, 15:11
Зеленський подякував всім країнам Північної Європи за підтримку Плану перемоги – це стратегія дій, яка вже на столі
Засідання у форматі «Рамштайн» відбудеться найближчими тижнями – Зеленський
30 жовтня, 18:08
Підрядники не братимуть участь у бойових діях в Україні
Адміністрація Байдена дозволила відправити військових підрядників до України – Reuters
9 листопада, 03:31
«Очікуємо результатів моніторингу, щоб врахувати їх у подальшому», – додав Білецький
Делегація Ради Європи і ЄС приїхала з моніторингом на Закарпаття: що перевіряють
5 листопада, 12:56

Новини

Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням
Участь Довбика у матчах збірної України у Лізі націй знаходиться під питанням
Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на новий сезон
Лідер українського скелетону Гераскевич розповів про плани на новий сезон
На скільки відстав Лунін від переможця? Названі очки топ-десятки Яшин Трофі
На скільки відстав Лунін від переможця? Названі очки топ-десятки Яшин Трофі
Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України
Ребров розкрив комічне прізвисько Довбика у збірній України
Артем Довбик нарешті отримав трофей Пічічі
Артем Довбик нарешті отримав трофей Пічічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 листопада: ситуація на фронті
36K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 листопада 2024
35K
Спалений прапор ЄС та десятки затримань. У Варшаві пройшов марш до Дня незалежності
28K
Тепер за принципом Шенгену: Канада скасувала багаторазові візи на 10 років
12K
Франція опинилась на порозі промислової кризи
8542
Втрати ворога станом на 12 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

13 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка
Вчора, 23:21
Президент доручив Єрмаку готувати щорічне Послання до Верховної Ради
Вчора, 23:09
«Укрзалізниця» запустить ще один купейний дитячий вагон
Вчора, 07:25
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 12 листопада
Вчора, 06:00
Ворог залишив залізничників в окупації без зарплат – Центр нацспротиву
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua