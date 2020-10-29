Відновлення доброчесності. Зеленський анонсував законопроєкт, який врятує Конституційний суд



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Президент Володимир Зеленський

Президент анонсував законопроєкт у Верховній Раді щодо відновлення доброчесності конституційного судочинства

Найближчим часом у Верховну Раду буде внесено невідкладний законопроєкт про відновлення доброчесності Конституційного суду України. Документ буде реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський на засідання Ради національної безпеки та оборони.

«Треба робити швидкі, але адекватні кроки. Швидкі кроки: це з точки зору засідання Кабміну. Я думаю НАЗК нас підтримає. А на законодавчому рівні, ми зареєструємо невідкладний законопроєкт у Верховній Раді щодо відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні», - наголосив глава держави.

Також Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.