Зеленський обіцяє, що система е-декларування буде працювати



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Через скандальне рішення КСУ Зеленський терміново скликав Радбез

Президент звернувся до правоохоронців, аби вони «з'ясували деталі, які привели до такого рішення суду»

Система електронного декларування в Україні буде працювати, не дивлячись на рішення Конституційного суду. Найближчим часом до Верховної Ради повинні подати відповідні законопроєкти.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

«Відразу скажу про головне, щоб ні у кого не було навіть найменшого сумніву. Система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроєкти для її відновлення повинні бути підготовлені і направлені до Верховної Ради як невідкладні», - заявив Зеленський.

За словами Зеленського, скасування кримінальної відповідальності за свідоме порушення при е-декларуванні ніколи не сприйме ні українське суспільство, ні Європейський Союз. Крім того, ЄС вже посилає чіткі сигнали щодо рішення Конституційного суду.

Крім того, Зеленський звернувся до правоохоронців, аби вони «з'ясували деталі, які привели до такого рішення суду».

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.

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