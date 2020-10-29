Зеленський доручив правоохоронцям перевірити скандальне рішення Конституційного суду



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29 жовтня Володимир Зеленський проводить термінове закрите засідання Ради нацбезпеки і оборони

Президент каже, що не можна допустити, аби «вулиця вирішувала на свій розсуд»

Президент Володимир Зеленський під час засідання РНБО звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати обставини, які призвели до прийняття Конституційним судом України рішення про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Таким чином, він попросив правоохоронців розслідувати обставини та можливий вплив на суддів, що прийняли таке рішення.

«Головні питання: чому взагалі виникло це рішення КСУ, які мотивації бачимо в цьому рішенні ми, яка законодавча база потрапила під рішення КСУ і чому. Чесно кажучи, хочу сказати від себе – ці моменти впливу на роботу суду, тут я хотів би звернутися з проханням до наших правоохоронних органів, щоб ми отримали всі деталі, які привели до цього рішення», – сказав глава держави.

Він додав, що «останніми місяцями всі можуть бачити, як працює КСУ і які рішення приймає».

«Ми повинні не допустити ані того, що цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного Суду буде використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном», - додав Зеленський.

Крім того, під час засідання РНБО Зеленський дав обіцянку, що система е-декларування буде працювати.

Раніше стало відомо, що сьогодні РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми, яку утворило рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.

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