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    Скандал з Конституційним судом: РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми

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    29 жовтня&nbsp;<span>Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО</span> - Скандал з Конституційним судом: РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми
    29 жовтня Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО

    У Офісі Зеленського пропонуцють «відрегулювати» роботу Конституційного суду

    Під час засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке відбудеться сьогодні, будуть розглянуті два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом. Один передбачає внесення законопроєктів для відновлення роботи системи е-декларування, другий - регулювання роботи самого суду.

    Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

    Він зазначив, що президент може внести пакет законопроєктів, який зможе відразу ж реанімувати положення електронного декларування. Також можливий варіант з реформуванням роботи КСУ.

    «Є два сценарії. Перший - це цілий пакет законопроектів, який президент швидко внесе в парламент після рішення РНБО. Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси. Можливо парламенту будуть запропоновані декілька напрямів реформування Конституційного суду», - сказав Подоляк.

    Як відомо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування.  ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.

    Нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

    Крім того, судді визнали неконституційними повноваження НАЗК щодо контролю і перевірки е-декларацій. Після цього НАЗК оголосило про закриття реєстру електронних декларацій через рішення Конституційного суду.

    У Конституційному суді пояснили, що скасували електронне декларування, щоб захистити суддів від тиску органів виконавчої влади.

    Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що рішення суддів проти антикорупційних органів можуть нести негативні наслідки для європейської інтеграції України.

    Своєю чергою віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що скандал навколо скасування е-декларацій не стане причиною скасування безвізу з Євросоюзом.

     

    ЄС Верховна Рада суд РНБО Конституційний суд НАЗК скандал Володимир Зеленський президент парламент
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