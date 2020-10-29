Скандал з Конституційним судом: РНБО розгляне два сценарії вирішення проблеми



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29 жовтня Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО

У Офісі Зеленського пропонуцють «відрегулювати» роботу Конституційного суду

Під час засідання Ради нацбезпеки і оборони України, яке відбудеться сьогодні, будуть розглянуті два сценарії вирішення ситуації з Конституційним судом. Один передбачає внесення законопроєктів для відновлення роботи системи е-декларування, другий - регулювання роботи самого суду.

Про це розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

Він зазначив, що президент може внести пакет законопроєктів, який зможе відразу ж реанімувати положення електронного декларування. Також можливий варіант з реформуванням роботи КСУ.

«Є два сценарії. Перший - це цілий пакет законопроектів, який президент швидко внесе в парламент після рішення РНБО. Другий – це оцінка діяльності Конституційного суду і спроба відрегулювати його роботу, щоб він не дозволяв собі подібні політичні ексцеси. Можливо парламенту будуть запропоновані декілька напрямів реформування Конституційного суду», - сказав Подоляк.

Як відомо, 29 жовтня президент Володимир Зеленський анонсував термінове засідання Радбезу через скасування Конституційним судом е-декларування. ЗМІ повідомили, що рішення Конституційного суду є підставою для ЄС тимчасово призупинити безвіз з Україною.