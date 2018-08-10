Відома російська композиторка потрапила у базу «Миротворця»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександра Пахмутова

88-річна Пахмутова «відкрито виправдовувала російську агресію проти України»

У четвер, 9 серпня, у базу сайту «Миротворець» потрапила відома радянська і російська композиторка Олександра Пахмутова.

Про це свідчать дані на сайті «Миротворця».

Зазначається, що 88-річна Пахмутова «відкрито виправдовувала російську агресію проти України».

Зокрема, наводяться посилання на публікацію, де у 2014 році на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним вона заявила, що відносить себе до його прихильників і подякувала «за Крим».

Олександра Пахмутова - радянська та російська пісенна композиторка, автор понад 400 пісень.

Раніше повідомлялося, що 8 серпня до бази «Миротворця» (проекту, що веде список сепаратистів та осіб, котрі воюють проти України) потрапила білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Станом на 9 серпня інформація про Алексієвич з бази сайту видалена.

Вчора Алексієвич відреагувала на інцидент з «Миротворцем»: «З Україною у мене немає конфлікту».