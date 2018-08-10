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    Відома російська композиторка потрапила у базу «Миротворця»

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    Олександра Пахмутова - Відома російська композиторка потрапила у базу «Миротворця»
    Олександра Пахмутова

    88-річна Пахмутова «відкрито виправдовувала російську агресію проти України»

    У четвер, 9 серпня, у базу сайту «Миротворець» потрапила відома радянська і російська композиторка Олександра Пахмутова.

    Про це свідчать дані на сайті «Миротворця».

    Зазначається, що 88-річна Пахмутова «відкрито виправдовувала російську агресію проти України».

    Зокрема, наводяться посилання на публікацію, де у 2014 році на зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним вона заявила, що відносить себе до його прихильників і подякувала «за Крим».

    Олександра Пахмутова - радянська та російська пісенна композиторка, автор понад 400 пісень.

    Раніше повідомлялося, що 8 серпня до бази «Миротворця» (проекту, що веде список сепаратистів та осіб, котрі воюють проти України) потрапила білоруська письменниця, публіцистка, лауреатка Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Станом на 9 серпня інформація про Алексієвич з бази сайту видалена.

    Вчора Алексієвич відреагувала на інцидент з «Миротворцем»: «З Україною у мене немає конфлікту».

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    Крим Росія музика культура Миротворец
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