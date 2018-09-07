Відоме молочне підприємство України визнали банкрутом



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Суд постановив розпочати процес ліквідації підприємства

Одне з найбільших молочних підприємств в Україні, компанію «Галичина», визнали банкрутом. Суд постановив розпочати процес ліквідації підприємства.

Про це йдеться в постанові Господарського суду Львівської області від 30 серпня.

«Галичина» виробляє та поставляє на всю територію України молоко, сметану, сир, кефір, йогурти та іншу молочну продукцію. Працювати на ринку компанія почала в 1998 році.

У 2015 році кредитор «Галичини», компанія «Мілкоу-Україна» подала до суду заяву, де клопотала про порушення справи щодо банкрутства «Галичини». Суд розглядав цю справу майже три роки.

Згідно з постановою суду, «Галичина» володіє багатьма активами, в тому числі й ліквідними. На балансі підприємства є як нерухомість, так і рухоме майно. Станом на 31 березня балансова вартість необоротних активів становила 231,7 тисяч гривень, а дебіторська заборгованість — 171, 6 тис. гривень.

Загалом же актив «Галичина» коштує 231,7 мільйони гривень — такі дані оголосили після інвентаризації компанії. Однак кредитор «Галичини» — «Мілкоу-Україна» — заявляє, що заборгованість молочного виробника становить 1,1 мільярда, а тому активів «Галичини» недостатньо для відшкодування.

Розпорядники майна не знайшли ознак фіктивного банкрутства «Галичини».

Відтак, суд від 30 серпня постановив, що «Галичина» є банкрутом та доручив почати ліквідацію підприємства. Діяльність «Галичини» має завершитися за закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції лише у разі, якщо її можна буде продати.