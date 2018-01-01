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    Відомий британський актор зіграє у фільмі про Голодомор в Україні

    Нортон зіграє журналіста, який їде в Москву, щоб спробувати взяти інтерв’ю у Сталіна
    Британський актор, зірка серіалів «Війна і мир» та «МакМафія» зіграє у фільмі польського режисера Агнєшки Голланд «Гарет Джонс» про журналіста, який першим на Заході під власним іменем написав про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Про це повідомляє американський портал Variety. У стрічці роль відведено
    • Сьогодні, 07:58
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    Джеймс Нортон
    Джеймс Нортон

    Нортон зіграє журналіста, який їде в Москву, щоб спробувати взяти інтерв’ю у Сталіна

    Британський актор, зірка серіалів «Війна і мир» та «МакМафія» зіграє у фільмі польського режисера Агнєшки Голланд «Гарет Джонс» про журналіста, який першим на Заході під власним іменем написав про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

    Про це повідомляє американський портал Variety.

    У стрічці роль відведено також Ванессі Кірбі, що зіграла принцесу Маргарет в перших двох сезонах «Корони».

    Повідомляється, що Джеймс Нортон зіграє безпосередньо амбітного валлійського журналіста, який їде в Москву, щоб спробувати взяти інтерв’ю у диктатора Йосипа Сталіна. А Ванесса Кірбі буде в ролі репортера New York Times Ади Брукс, з якою виконавець ролі Джонса зустрінеться у Росії.

    «Гарет Джонс» Агнєшки Голланд переміг на 10-му конкурсі кінопроектів Держкіно в категорії Тематичні ігрові фільми (до 85-х роковин Голодомору 1932-33 років в Україні).

    Фільм вже з 26 лютого почнуть знімати в Україні, Польщі та Великобританії. Прем’єра фільму запланована на 2019 рік.

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