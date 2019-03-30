Відомий екс-регіонал зрозумів, що окупанти Криму його обдурили



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Екс-регіонал Олег Царьов втратив об’єкти в окупованому Криму, в які вклав гроші Фото: Громадське

Відомий екс-регіонал закликав не інвестувати в окупований Крим

Окупаційна кримська влада вирішила продати майно двох алуштинських пансіонатів - «Дніпро» і «ХІІТовець». Ці та ще чотири здравниці з 2015 року були віддані в оренду під реалізацію інвестпроектів фірмам розшукуваного українськими правоохоронцями екс-нардепа Верховної Ради Олега Царьова та його сім'ї. Але, як стало відомо Крим.Реалії, цей продаж готується не для них.

Питання продажу майна пансіонатів було ініційовано перед російським парламентом Криму російським главою Криму Сергієм Аксьоновим. 27 березня депутати його погодили.

Після того, як Олег Царьов підтримав угруповання «ДНР» і «ЛНР» на Донбасі і став фігурантом кримінальної справи в Україні, він з сім'єю переїхав до Криму. Царьови живуть в Ялті, в 2015 році вони заявили про себе як про інвесторів, отримавши в оренду шість санаторіїв в Ялті, Алушті та Євпаторії.

У 2015 році фірми Царьова і його сім'ї взяли на себе зобов'язання по реконструкції і розвитку відразу шести кримських санаторіїв: алуштинських «Дніпра» і «ХІІТовця», дитячого пульмонологічного санаторію «Ай-Тодор» в Ялті, алуштинського «Ветерана», а також євпаторійських санаторіїв «Ювілейний» і «Веселка».

За даними Крим.Реалії, кожен цей інвестпроект «тягнув» на більше ніж сто мільйонів гривень (сотні мільйонів рублів). Про те, що вони будуть довгостроковими, говорили терміни їх реалізації. Мінімальний припускав закінчення реконструкції в 2040 році. А пансіонати «Дніпро» і «ХІІТовець» фірми Царьова, наприклад, планували реконструювати до 2064 року.

Повідомлення про планований продаж майна цих пансіонатів дало підстави припускати, що ця угода готується для фірм Царьова. Судячи з того, що розповів сам Царьов, такі домовленості між ним і окупаційною владою Криму дійсно були. Але в підсумку щось пішло не так.

«Наші компанії підписали інвестугоду по шести об'єктах (санаторіям - ) в [окупованого] Криму, вклали гроші, провели роботи, займалися серйозно цими об'єктами. Але [окупаційна] Рада міністрів в односторонньому порядку розірвав ці договори. Ми подали до суду, написали в прокуратуру, але це нічим не закінчилося. Всі суди ми програли. Тому ніякого відношення до цих об'єктів ми зараз не маємо», - заявив Царьов Крим.Реаліі.

За його словами, згідно з домовленостями з окупаційною кримською владою, фірми його сім'ї повинні були розвивати орендовані санаторії і встигли вкласти в них більше 4 мільйонів гривен (10 мільйонів рублів). Але в підсумку в окупаційному кримському уряді розірвали всі шість договорів, стверджує екс-нардеп.

«Виходить, що нас обдурили. Всіх своїх друзів і знайомих я тепер відмовляю від участі в інвестпроектах по Криму. Тому що [окупаційний] уряд Криму підписує такі інвестдоговори, які суди потім розцінюють як договір про наміри. А те, що ти по ньому витрачаєш гроші, нікого не хвилює. Щось раптом комусь перехотілося, і все розривається», - каже Царьов.

Він стверджує, що має намір продовжувати боротьбу за кримські санаторії в судах. Він готується подати повторні позови з іншими вимогами.