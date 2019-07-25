Відомий столичний пластичний хірург став батюшкою Московського патріархату



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Лікар Ростислав Валіхновський став дияконом Фото: УПЦ

Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій

Відомого столичного пластичного хірурга Ростислава Валіхновського, засновника «Інституту хірургії Валіхновського» висвятили у диякони.

Про це повідомляє телеканал Інтер.

Зазначається, що висвятили у диякони Валіхновського ще 22 травня у Миколаївському соборі Свято-Покровського монастиря, що у Києві.

«Це відчуття неземні», - каже Валіхновський.

Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій. Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію. Також він раніше розповідав в інтерв’ю, що багато часу приділяє духовним практикам, молиться під час операцій та запрошує священика сповідати пацієнтів.

«Під час операцій завжди допомагає Ісусового Молитва - «Господи, помилуй». В операційній у нас висять ікона Божої Матері і образ святителя Луки. Пацієнта ми завжди осіняємо хресним знаменням. І навіть коли робимо абдомінальні операції (органів черевної порожнини), малюємо на шкірних покривах хрест - так, як робив святитель Лука. Щотижня до нас приходить православний священик сповідувати хворих. Ми всім своїм пацієнтам це радимо зробити. Багато людей приходять до сповіді і причастя вперше в житті саме в нашій клініці», - розповідав Валіхновський.

Дідусь Ростислава Валіхновського був православним священиком.

Зауважимо, диякон – це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, ієрей, єпископ) в ієрархії Церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам.





