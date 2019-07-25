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    Відомий столичний пластичний хірург став батюшкою Московського патріархату

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    Лікар Ростислав Валіхновський став дияконом - Відомий столичний пластичний хірург став батюшкою Московського патріархату
    Лікар Ростислав Валіхновський став дияконом
    Фото: УПЦ

    Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій

    Відомого столичного пластичного хірурга Ростислава Валіхновського, засновника «Інституту хірургії Валіхновського» висвятили у диякони.

    Про це повідомляє телеканал Інтер.

    Зазначається, що висвятили у диякони Валіхновського ще 22 травня у Миколаївському соборі Свято-Покровського монастиря, що у Києві.

    «Це відчуття неземні», - каже Валіхновський.

    Висвятив Ростислава Валіхновського у диякони митрополит УПЦ МП Онуфрій. Свого часу лікар закінчив Київську духовну семінарію. Також він раніше розповідав в інтерв’ю, що багато часу приділяє духовним практикам, молиться під час операцій та запрошує священика сповідати пацієнтів.

    «Під час операцій завжди допомагає Ісусового Молитва - «Господи, помилуй». В операційній у нас висять ікона Божої Матері і образ святителя Луки. Пацієнта ми завжди осіняємо хресним знаменням. І навіть коли робимо абдомінальні операції (органів черевної порожнини), малюємо на шкірних покривах хрест - так, як робив святитель Лука. Щотижня до нас приходить православний священик сповідувати хворих. Ми всім своїм пацієнтам це радимо зробити. Багато людей приходять до сповіді і причастя вперше в житті саме в нашій клініці», - розповідав Валіхновський.

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    Відомий столичний пластичний хірург став батюшкою Московського патріархату
    Відомий столичний пластичний хірург став батюшкою Московського патріархату
    Відомий столичний пластичний хірург став батюшкою Московського патріархату
    Відомий столичний пластичний хірург став батюшкою Московського патріархату
    Фото: Скріншот відео

    Дідусь Ростислава Валіхновського був православним священиком.

    Зауважимо, диякон – це перший ступінь святого Таїнства Священства із трьох можливих (диякон, ієрей, єпископ) в ієрархії Церкви. У його обов'язки входить співслужіння єпископам.



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