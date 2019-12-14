Вбивство Шеремета: суд відправив у СІЗО підозрюваного Антоненка



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Андрій А нтоненко під час свого виступу у суді відкинув усі звинувачення

Антоненко перебуватиме під вартою щонайменше до 8 лютого 2020 року

Печерський районний суд Києва ухвалив щодо підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу слідчого судді Серія Вовка, яку він зачитав о 03:33 14 грудня.

Підозрюваного арештували до 8 лютого 2020 року. Повний текст ухвали суддя пообіцяв оголосити наступного тижня.

На засіданні прокурор висловив клопотання про обрання Антоненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Натомість перед оголошенням рішення адвокат зачитав позитивні характеристики Антоненка та повідомив, що його, зокрема, готові взяти на поруки відомий співак Олександр Положинський на нардеп Яна Зінкевич.

Антоненко під час свого виступу зазначив, що він навіть не знайомий з іншою фігуранткою справи Яною Дугарь та загалом відкинув усі звинувачення.

Також адвокат оголосив клопотання про оголошення перерви, зважаючи на втомленість учасників судового процесу. Суддя відхилив це прохання.

Зазначимо, що захист Антоненка просив про відвід судді Вовка. За словами захисника, зокрема, існує обґрунтована підстава вважати, що, слідчий суддя є упередженим. Натомість суд відмовив у задоволенні клопотання про відвід.

Також відомо, що Антоненко перед обшуками 12 грудня телефоном попросив свого родича винести з квартири міну МОН-50.

Також у п'ятницю ввечері суд заарештував на два місяці волонтерку і лікаря Юлію Кузьменко.

Кузьменко, яку підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, наполягала на публічному висвітлені цього процесу і висловила готовність пройти поліграф.

Прокурор у суді пояснив, як Кузьменко підірвала автомобіль Шеремета.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.