Співака Положинського допитали у справі Шеремета



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Сашка Положинського допитали у справі вбивства Павла Шеремета

Спілкування слідчого і Положинського проходило в присутності одного з адвокатів підозрюваного Андрія Антоненка

Лідера гурту «Тартак» Сашка Положинського допитали у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він повідомив у Facebook.

Положинський розповів, що спілкування проходило в присутності одного з адвокатів підозрюваного Андрія Антоненка.

«Розповів усю правду — усе, що знав. Нічого поганого мені зробити не намагалися. Слідчий поводився цілком коректно, ставлення дружнє. Не знаю, можливо, це хитрощі. Просто поганий «коп» до мене не завітав», — сказав музикант.

Він додав, що є надія, що підозрюваних Андрія Антоненка, Юлію Кузьменко та Яну Дугарь виправдають, а «знайдуть і покарають справді винних».

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

Як відомо, 12 грудня міністр МВС Арсен Аваков разом з президентом Володимиром Зеленським провели екстрену пресконференцію з приводу затримання підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.