З 2016 року відомо про 13 випадків розривів мінометів, які знаходились на обліку ЗСУ - Луценко



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За словами генпрокурора, за два роки зафіксовано дев'ять розривів мінометів «Молот» і чотири розриви радянських мінометів «2Б11»

Всього з 2016 року мало місце 13 фактів розриву 120-мм мінометів, які знаходились на обліку Збройних Сил України: дев'яти «Молотів» і чотирьох радянських «2Б11». Про це розповів генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони.

«За фактами розриву дев'яти «Молотів» розслідуються вісім проваджень щодо загибелі 13 осіб та травмування 30 осіб», - розповів Луценко.

Нагадаємо, 6 липня у результаті розриву міномету під час бригадних тактичних навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військовослужбовців, ще дев'ять отримали поранення різних ступенів тяжкості. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху на Рівненському полігоні.

Крім того, військова прокуратура встановлює обставини травмувань військовослужбовців внаслідок розриву міномета «Молот» на території Донецької області, який стався 23 вересня.

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