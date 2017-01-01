Відомого російського актора і режисера екстрено госпіталізували

Дружина Табакава вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка

Олега Табакова екстрено госпіталізували Про це повідомляє ТАСС. Швидка допомога забрала 75-річного актора з діагнозом порушення серцевого ритму, повідомляють російські ЗМІ. За словами лікарів, наразі Табаков перебуває у стаціонарі і лежить під крапельницями. Даний курс має відновити ритм серця. У випадку, якщо стан актора не



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дружина Табакава вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка

Олега Табакова екстрено госпіталізували

Про це повідомляє ТАСС.

Швидка допомога забрала 75-річного актора з діагнозом порушення серцевого ритму, повідомляють російські ЗМІ.

За словами лікарів, наразі Табаков перебуває у стаціонарі і лежить під крапельницями. Даний курс має відновити ритм серця.

У випадку, якщо стан актора не покращиться, то медики будуть змушені вдатися до інших заходів.

45-річна дружина Олега Табакава актриса Марина Зудіна вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка.

Нагадаємо, Олег Табаков очолює два московських театри: МХТ імені Чехова і Театр під керівництвом Олега Табакова «Табакерка».

Джерело: tabloid