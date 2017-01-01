Відомого російського актора і режисера екстрено госпіталізували
- Вчора, 16:11
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Дружина Табакава вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка
Олега Табакова екстрено госпіталізували
Про це повідомляє ТАСС.
Швидка допомога забрала 75-річного актора з діагнозом порушення серцевого ритму, повідомляють російські ЗМІ.
За словами лікарів, наразі Табаков перебуває у стаціонарі і лежить під крапельницями. Даний курс має відновити ритм серця.
У випадку, якщо стан актора не покращиться, то медики будуть змушені вдатися до інших заходів.
45-річна дружина Олега Табакава актриса Марина Зудіна вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка.
Нагадаємо, Олег Табаков очолює два московських театри: МХТ імені Чехова і Театр під керівництвом Олега Табакова «Табакерка».
Джерело: tabloid