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    Відомого російського актора і режисера екстрено госпіталізували

    Дружина Табакава вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка
    Олега Табакова екстрено госпіталізували Про це повідомляє ТАСС. Швидка допомога забрала 75-річного актора з діагнозом порушення серцевого ритму, повідомляють російські ЗМІ.  За словами лікарів, наразі Табаков перебуває у стаціонарі і лежить під крапельницями. Даний курс має відновити ритм серця. У випадку, якщо стан актора не
    • Вчора, 16:11
    • Розсилка

    Дружина Табакава вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка

    Олега Табакова екстрено госпіталізували

    Про це повідомляє ТАСС.

    Швидка допомога забрала 75-річного актора з діагнозом порушення серцевого ритму, повідомляють російські ЗМІ. 

    За словами лікарів, наразі Табаков перебуває у стаціонарі і лежить під крапельницями. Даний курс має відновити ритм серця.

    У випадку, якщо стан актора не покращиться, то медики будуть змушені вдатися до інших заходів.

    45-річна дружина Олега Табакава актриса Марина Зудіна вирішила не розповідати про причини госпіталізації чоловіка.

    Нагадаємо, Олег Табаков очолює два московських театри: МХТ імені Чехова і Театр під керівництвом Олега Табакова «Табакерка».

    Джерело: tabloid

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