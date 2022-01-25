Відому українську співачку переслідує шанувальник і погрожує вбити (відео)

Співачка Злата Огнєвіч заявила, що чоловік переслідує її вже три роки

Українська співачка та героїня другого сезону реаліті-шоу Холостячка Злата Огнєвіч виклала в Instagram моторошне відео. На опублікованих кадрах вона показала чоловіка, який погрожував їй.

У ролику він під'їхав до машини Огнєвіч і почав засипати її погрозами. Чоловік стверджував, що якщо ще раз побачить її на телевізорі, то вб'є.

Крім того, подібні слова він озвучив і на адресу батька зірки.

Також зловмисник згадав мера Києва Віталія Кличка, котрий, за його словами, нічим не допоможе Златі, як і поліція. У правоохоронні органи чоловік пропонував поїхати Огнєвіч тієї ж хвилини, стверджуючи, що вони також її не зможуть захистити.

Злата у свою чергу пообіцяла звернутися до поліції. Також вона написала пост у соцмережі, в якому розповіла, що це не перший випадок переслідування цього чоловіка.

«У даній ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже більше 3-х років) переслідує неадекватний чоловік, і ніхто за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом... Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не почуваються в безпеці і наражаються на насильство. Тому що моя ситуація - це також один із видів насильства», – написала Огнєвіч.

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Столичні правоохоронці встановлюють особу людини, яка погрожувала одній з українських співачок вбивством, та всі обставини інциденту, повідомила пресслужба поліції Києва.

До Печерського управління поліції із заявою звернулася виконавиця, яка повідомила, що протягом тривалого часу невідомий чоловік погрожує їй вбивством.

Правоохоронці за погодженням із Печерською окружною прокуратурою розпочали кримінальне провадження за статтею про погрозу вбивством (ч.1 ст.129 КК). Зокрема, вони вже розпочали вивчення відеозаписів, наданих заявницею.

Якщо провину зловмисника буде доведено, йому загрожує до двох років обмеження волі.